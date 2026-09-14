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TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı

TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı
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TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı.

Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda Söylemez'in kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma programına, Söylemez'in ailesi, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, TRT Haber Edirne Temsilcisi Yavuz Demir, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan, Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şafak Kılıç ve gazeteciler katıldı.

Söylemez, 27 Ağustos 2023'te elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, aynı gün Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA
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