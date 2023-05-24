TRT Haber, 24 Saatlik Yayınında Cumhur İttifakı'na 9 Saat, Millet İttifakı'na İse 7 Dakika Ayırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser’in yaptığı araştırmaya göre; TRT Haber, 24 saatlik yayınında Cumhur İttifakı’na 9 saat 26 dakika, Millet İttifakı’na ise sadece 7 dakika ayırdı. Tuncay Keser, “24 saatlik yayın diliminin 9 saat 26 dakikalık bölümünün bir ittifaka, 7 dakikasının ise diğer ittifaka ayrılması ibretlik bir tablodur. Yasal mevzuatın, hukuk devleti ilkesinin bu kadar çiğnendiği başka bir dönem olmamıştır. Montaj videoların 15-20 kanaldan canlı yayınlandığı, terörist elebaşlarının seslerinin millete canlı dinletildiği bir propaganda süreci yaşanmamıştır. Kamu yayıncısı kimliği taşıyan kurumların bunu yapıyor olması ise çok hazin bir durumdur” dedi.

MAHİR BAĞIŞ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Tuncay Keser'in yaptığı araştırmaya göre; TRT Haber, 24 saatlik yayınında Cumhur İttifakı'na 9 saat 26 dakika, Millet İttifakı'na ise sadece 7 dakika ayırdı. Tuncay Keser, "24 saatlik yayın diliminin 9 saat 26 dakikalık bölümünün bir ittifaka, 7 dakikasının ise diğer ittifaka ayrılması ibretlik bir tablodur. Yasal mevzuatın, hukuk devleti ilkesinin bu kadar çiğnendiği başka bir dönem olmamıştır. Montaj videoların 15-20 kanaldan canlı yayınlandığı, terörist elebaşlarının seslerinin millete canlı dinletildiği bir propaganda süreci yaşanmamıştır. Kamu yayıncısı kimliği taşıyan kurumların bunu yapıyor olması ise çok hazin bir durumdur" dedi.

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi Tuncay Keser, cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesinde TRT Haber'in bir günlük yayınını inceledi. Bu kapsamda, TRT Haber'in 21 Mayıs 2023 tarihindeki 24 saatlik yayınında ittifakların cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilere ayrılan süreler ölçüldü.

İncelemenin sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı ortakları, canlı yayınlarda 3 saat 40 dakika 23 saniye süreyle TRT Haber ekranlarında yer aldı. Haber bültenlerinde ise Cumhur İttifakı ortaklarına toplam 3 saat 38 dakika 43 saniye süre ayrıldı. Bu sürenin 3 saat 14 dakika 5 saniyesini AKP, 16 dakika 41 saniyesini MHP, 7 dakika 57 saniyesini ise Yeniden Refah Partisi haberleri oluşturdu.

CUMHUR İTTİFAKI, TRT HABER EKRANLARINDA 9 SAAT 26 DAKİKA 49 SANİYE YAYINDA KALDI

Ayrıca özel olarak hazırlanmış ve iktidarın icraatlarının anlatıldığı "Kalkınma Yolunda 100 Yıl", "Demokrasi Yolunda 100 Yıl" gibi reklam filmleri de belgesel adı altında aynı gün 18 kez yayınlanırken bunların toplam yayın süresi 2 saat 7 dakika 43 saniye oldu. Canlı yayınlar, Haber'>haber bültenleri ve reklamlarla birlikte Cumhur İttifakı, TRT Haber ekranlarında 9 saat 26 dakika 49 saniye (566 dakika 49 saniye) yayında kaldı.

CHP 2 HABER BÜLTENİNDE 30 SANİYE, İYİ PARTİ 4 HABER BÜLTENİNDE 6 DAKİKA

Buna karşın Millet İttifakı, TRT Haber'de sadece haber bültenlerinde yer bulabildi. 24 saatlik yayın içerisinde CHP sadece 2 haber bülteninde 30 saniye yer bulurken İYİ Parti 4 haber bülteninde 6 dakika 5 saniye, DEVA Partisi ise 1 haber bülteninde 1 dakika ekranlara taşındı.

İKİ İTTİFAKA AYRILAN SÜRE ARASINDA TOPLAM 81 KATLIK FARK OLUŞTU

TRT Haber'in 24 saatlik yayın diliminde Cumhur İttifakı 566 dakika 49 saniyelik propaganda imkanı bulurken Millet İttifakı'nın ekranlarda kalma süresi 7 dakika 35 saniye oldu. Sonuç olarak, iki ittifaka ayrılan süre arasında toplam 81 katlık fark oluştu.

"KAMU YAYINCISI KİMLİĞİ TAŞIYAN KURUMLARIN BUNU YAPIYOR OLMASI ÇOK HAZİN BİR DURUMDUR"

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, araştırmaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Vatandaşlarımızın vergileriyle fonlanan TRT, seçim döneminde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 'tarafsızlık-fırsat eşitliği' kararlarını çiğneme konusunda rekor kırdı. İktidar propagandasının dozunu artırabilmek için her yolu deneyen TRT yönetimi, bunu yaparken Yüksek Seçim Kurulu kararları ile birlikte TRT Kanunu'nu da sürekli hiçe sayarak hukuk devleti ilkesini, seçim adaletini ve demokrasiyi zedelemiştir. Seçim günü bile siyasi parti reklamı yayınlanması, açık bir 'görevi kötüye kullanma' suçudur. 24 saatlik yayın diliminin 9 saat 26 dakikalık bölümünün bir ittifaka, 7 dakikasının ise diğer ittifaka ayrılması ibretlik bir tablodur. Yasal mevzuatın, hukuk devleti ilkesinin bu kadar çiğnendiği başka bir dönem olmamıştır. Montaj videoların 15-20 kanaldan canlı yayınlandığı, terörist elebaşlarının seslerinin millete canlı dinletildiği bir propaganda süreci yaşanmamıştır. Kamu yayıncısı kimliği taşıyan kurumların bunu yapıyor olması ise çok hazin bir durumdur."