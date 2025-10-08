TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT Avaz'ın yeni yayın dönemi tanıtım programında konuştu Açıklaması

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT Avaz, müşterek değerlerimizi yaşatan ve gönül birliğimizi pekiştiren içerikleriyle, Türk dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor." dedi.

TRT Avaz kanalının yeni yayın dönemine ilişkin tanıtım programı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT olarak, geniş yayın ağı ile izleyiciler, dinleyiciler ve takipçilere sundukları içerikleri her geçen gün çeşitlendirip zenginleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin kamu yayıncılığı sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Sobacı, kuyumcu titizliğiyle işledikleri içeriklerle farklı coğrafyalardaki insanlar arasında kültür köprüleri kurduklarını söyledi.

Sobacı, Türk devletleri arasındaki ilişkilerin bölgesel barış, ekonomik kalkınma ve kültürel işbirliği bakımından giderek daha da hayati bir anlam kazandığını ifade ederek, "İşte bu bağlamda, 2009 yılında TRT Avaz kanalımızın kurulmasıyla TRT, çok büyük bir boşluğu doldurdu. Büyük mütefekkir İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ilkesini düstur edinen kanalımız, Türk soylu halkların yaşadığı bu geniş coğrafyanın ortak sesi olma misyonunu üstlendi. TRT ailesi olarak o günden bugüne, Türkiye ile Türk dünyası arasında 'gönül köprüleri' kurmayı, ortak değerlerimizi, tarihi mirasımızı ve kültürel zenginliklerimizi ekranlara taşımayı sürdürüyoruz." dedi.

"TRT Avaz, müşterek değerlerimizi yaşatan ve gönül birliğimizi pekiştiren içerikleriyle, Türk Dünyası arasındaki dayanışmayı daha da kuvvetlendiriyor." değerlendirmesinde bulunan Sobacı, "Bugün burada derinden hissettiğimiz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu, TRT Avaz'ın varlık gerekçesini en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Zira TRT Avaz, sadece bir televizyon kanalı olarak değil, ortak bir kültürün ve tarihin hikayesini anlatan bir 'gönül elçisi' olarak Türk devletleri arasında her alanda birliğin sağlanmasına katkı sunuyor." diye konuştu.

TRT Avaz ekranının, Altaylar'dan Tuna'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada, aynı duygularla çarpan gönüllerin aynası olduğunu dile getiren Sobacı, kanalın, aynı acıya ağlayan, aynı başarıya sevinen ve aynı duaya amin diyen bir milletin avazı olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin çalışmalarını anlatmak boynumuzun borcu"

Mehmet Zahid Sobacı, TRT Avaz'ın yeni yayın dönemindeki içeriklere ilişkin bilgilendirmede bulunarak, "Her biri, Türk dünyasının zenginliğini farklı yönleriyle ekrana taşıyan 60'ın üzerinde içeriği izleyicilerimizin beğenisine sunacağız. Eğitimden sanata, kültürden müziğe, haberden eğlenceye, tarih ve coğrafyadan dil ve düşünceye kadar uzanan zengin içerik yelpazemizle, TRT Avaz'ı yayın sahasında en çok izlenen kanal haline getirme hedefimize sağlam adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Sobacı, teknolojik yatırımlar sayesinde yayın kalitesini artırdıklarını, TRT Avaz'da Özbekçe, Türkmence, ilerleyen dönemde ise Kazakça ve Kırgızca altyazı desteği sunacaklarını söyledi.

Sobacı, küresel adaletsizliklerin, çifte standartların ve çatışmaların kuşattığı bir dünyada Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" sözlerinde ifade bulan bir anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu çerçevede ülkemiz, Gazze'deki soykırımdan Sudan'daki çatışmalara, Somali-Etiyopya geriliminden Rusya-Ukrayna savaşına kadar pek çok meselede adil bir çözüm için elini taşın altına koyuyor. Mağdur ve mazlumun huzura kavuşması için tüm gücünü ve imkanlarını seferber ediyor. Türkiye aynı zamanda, Türk dünyasının barışı, refahı ve güvenliği yönünde de çok boyutlu adımlar atıyor. Tarihsel ve kültürel bağlarımızı stratejik işbirliklerine dönüştürmeye yönelik girişimleri destekleyerek, gönül coğrafyamızla omuz omuza daha güçlü bir gelecek inşa etme iradesini ortaya koyuyor.

Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, ülkemizin samimi bir gayretle gerçekleştirdiği bu çalışmaları anlatmak, bizim boynumuzun borcudur. Türk devletleri arasındaki işbirliğinin daha da pekişmesine katkı sunmak için yayıncılık alanında elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifadesiyle, 'İnşallah güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır.'"

Açılış konuşmalarının ardından tanıtım videoları, konser ve stand-up gösterisinin yer aldığı programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile siyasi partilerin temsilcileri, üniversite rektörleri ve milletvekilleri katıldı.