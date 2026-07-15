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TRT'de 15 Temmuz Anma Programı: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'

TRT'de 15 Temmuz Anma Programı: 'İrade Bizim, Zafer Bizim'
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TRT Genel Müdürü Sobacı: - "Ülkemizin kamu yayıncısı olarak o gece susturulmak istenen hakikatin sesini bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Bütün dünyaya bir kez daha ve gür bir sesle 'irade bizim, zafer bizim' diyoruz"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbecilerin hedef aldığı TRT Oran Yerleşkesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.

TRT Oran Yerleşkesi'nde düzenlenen anma programına, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Program kapsamında şehitler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve 15 Temmuz gecesinin simgesi haline gelen sala okundu. Anma etkinliğinde, o gece gösterdikleri cesaret ve fedakarlık nedeniyle TRT'de görev yapan 15 Temmuz gazilerine günün anısına plaket takdim edildi.

TRT Genel Müdürü Sobacı, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesine ve mukaddesatına canı pahasına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Darbecilerin Türk milletinin direnişini hesap edemediğini vurgulayan Sobacı, "Aziz milletimizin cesaretini, ferasetini ve hürriyet aşkını hesaba katmamışlardı. Tüm bu hesapsızlıklarının neticesinde yıllardır planladıkları ihanet, iman dolu göğüslere çarpıp tuzla buz oldu." ifadelerini kullandı.

Sobacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca vatandaşın meydanlara indiğini hatırlatarak, "Tanklara, tüfeklere ve uçaklara karşı bu millet iman ve tevekkülüyle mücadele etti. O gece millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Türkiye'nin darbe ve vesayet dönemlerini geride bıraktığını belirten Sobacı, milletin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu direnişle milli iradeyi zedeleyecek her türlü girişime geçit vermeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

"Hakikatin sesini bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz"

Yeni nesillere 15 Temmuz ruhunun aktarılmasının önemine işaret eden Sobacı, hainlerin hedefindeki TRT'nin 15 Temmuz ile ilgili içerik ve yayınlarının sadece bir yayıncılık faaliyeti olmadığını, şehit ve gazilere karşı bir vefa borcu olduğunu kaydetti.

Sobacı, "Ülkemizin kamu yayıncısı olarak o gece susturulmak istenen hakikatin sesini bugün daha güçlü bir şekilde yükseltiyoruz. Bütün dünyaya bir kez daha ve gür bir sesle 'irade bizim, zafer bizim' diyoruz. Yaşama geçirdiğimiz projelerde emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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