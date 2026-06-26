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TRT Çocuk yaz tatilinde de hayal dünyasını zenginleştiren yapımları beğeniye sunacak

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TRT Çocuk, okulların tatile girmesiyle çocukların gelişimini destekleyen yeni çizgi diziler 'Sıfır Atık Elçileri', 'Baston Dedektiflik Bürosu' ve 'O İş Bende'yi yayınlamaya başlıyor. Ayrıca sevilen yapımların Sıfır Atık özel bölümleri 29 Haziran-7 Temmuz'da ekranda olacak.

TRT Çocuk okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların gelişimini destekleyen, hayal dünyalarını zenginleştiren yapımları izleyicileriyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık Elçileri", "Baston Dedektiflik Bürosu" ve "O İş Bende" 29 Haziran'dan itibaren ekranda olacak.

TRT Çocuk'un sevilen yapımları Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Kehribar ile Boncuk, Aslan, Anadolu Rock, Ekip Siberay, Ege ile Gaga, Kare, Elif ve Arkadaşları yapımlarının Sıfır Atık özel bölümleri 29 Haziran-7 Temmuz'da her gün 11.55 ve 18.05'te yayınlanacak.

Kuşakları buluşturan yeni bir macera: "Baston Dedektiflik Bürosu"

TRT Çocuk'un yeni animasyon çizgi dizisi "Baston Dedektiflik Bürosu", üç yaşlı dost ile iki meraklı çocuğu aynı hikaye evreninde buluşturarak izleyicilere eğlenceli ve sıcak bir dedektiflik macerası sunuyor. Yaş almış karakterlerin tecrübe ve sezgilerini çocukların merakıyla birleştirerek kültürel değerleri ekrana taşıyacak yapım hafta içi her gün 11.45 ve 15.00'te izlenebilecek.

TRT Çocuk'un Bulmaca Kulesi çizgi dizisinden tanınan kahramanları Mert, Aslı ve Can, "O İş Bende" ile kendi sosyal medya kanallarını kurmuş üç arkadaş olarak çocuklara inovatif ve güvenli bir sosyal mecra deneyimi sunmayı hedefliyor. Dizi, 5 Temmuz'dan itibaren her pazar 19.10'da izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Hilal Uştuk
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