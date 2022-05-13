TRT Belgesel'in Sevilen Yapımı 'Ulak' dağcıların kâbusuyla yüzleşiyor

Serdar Kılıç Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy Dağı'nda, bugüne kadar 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rotayı izleyecek.

Trt Belgesel'in her bölümü merakla beklenen yapımlarından "Ulak", Güney Amerika'da Patagonya'nın meşhur zirvesi Fitz Roy'da yeni bir serüvene çıkıyor. Serdar Kılıç, bugüne kadar dünya çapında 25 dağcının zirveye ulaşmak uğruna hayatını kaybettiği rotayı izleyecek ve dağın sert yüzüne karşı sınırlarını zorlayacak. Bu zorlu tırmanışta Kılıç'a yakın dostu Sadun Saran eşlik edecek. İki dostun birlikte verecekleri bu mücadelede onları hem fiziksel bir meydan okuma hem de içsel bir yolculuk bekliyor.

Serdar Kılıç'ın Fitz Roy Dağı'nda zorlu tırmanışı

Arjantin-Şili sınırındaki Patagonya bölgesinde yer alan Fitz Roy Dağı, 3 bin 406 metre yüksekliğe sahip granit bir dağ. Bu dağa tırmanmak isteyenlerin göze alması gereken büyük riskler var, dağcıların en büyük kâbusu ise saatteki hızı 90 km'yi bulan rüzgar. Serdar ve Sadun tüm zorlukların yanında bununla da baş etmek zorunda.Macera ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Patagonya'da, zoru başaran dağcıları yukarıda eşsiz bir manzara bekliyor.

Serdar Kılıç'ın dağcıları kâbusuyla yüzleşeceği "Ulak", yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.30'da TRT Belgesel'de.

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