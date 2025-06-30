TRT 2 Temmuz Ayında Her Akşam Farklı Filmlerle İzleyiciyle Buluşuyor

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TRT 2, temmuz ayı boyunca her akşam farklı bir film sunarak izleyicilere zengin bir sinema deneyimi yaşatacak. Filmler arasında tarih, edebiyat ve sanat temalı yapımlar yer alıyor.

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de temmuzda da her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, birçok alanda özel yapımları ekrana getiren TRT 2, temmuz ayında her akşam farklı bir filmi izleyicinin beğenisine sunacak.

TRT 2'de yarın "Belfast", 2 Temmuz'da "Rüzgarı Eken" (Semina il Vento), 3 Temmuz'da "Bu Yazın İlk Karı" (Sterne Unter der Stadt), 4 Temmuz'da "David Copperfield'in Çok Kişisel Hikayesi" (The Personal History of David Copperfield), 5 Temmuz'da "Borg McEnroe", 6 Temmuz'da "Gizli Bir Yaşam" (A Hidden Life), 7 Temmuz'da "Baba" (The Father), 8 Temmuz'da "Arşiv" (Archive), 9 Temmuz'da "Haber Merkezi" (Vivants), 10 Temmuz'da "Yürüme Mesafesi" (Distancias Cortas), 11 Temmuz'da "Nereye Gidiyorsun Aida?" (Quo Vadis, Aida?), 12 Temmuz'da "İçeride" (Inside), 13 Temmuz'da "Çıldırış" (The Jacket), 14 Temmuz'da "Büyük Bir Vaat" (Ein Grosses Versprechen) ve 15 Temmuz'da "Hatıra Kutusu" (Memory Box) filmleri izlenebilecek.

"Acemi Golfçü" (The Phantom of the Open) 16 Temmuz'da, "Bir Numara" (Numero Une) 17 Temmuz'da, "Aşk ve Yaşam" (Sense and Sensibility) 18 Temmuz'da, "Babamız" (Padrenostro) 19 Temmuz'da, "Jackie" 20 Temmuz'da, "Uçan Balık Boğulmaz" (Bulado) 21 Temmuz'da, "Parfümler" (Les Parfums) 22 Temmuz'da, "Lübnan Semaları" (Sous le Ciel d'Alice) 23 Temmuz'da, "Amelia" 24 Temmuz'da, "Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel" (Marcel the Shell with the Shoes on) 25 Temmuz'da, "Costa Brava, Lübnan" 26 Temmuz'da, "Sefiller" (Les Miserables) 27 Temmuz'da, "Kazananlar Kulübü" (Win Win) 28 Temmuz'da, "Sessiz Kız" (An Cailin Ciuin) 29 Temmuz'da, "Maudie: Hayatın Renkleri" (Maudie) 30 Temmuz'da, "Ömer (Omar)" ise 31 Temmuz'da ekrana gelecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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