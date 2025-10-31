TRT 2 Kasım Ayında Her Akşam Farklı Filmler Yayınlayacak

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2'de, kasım ayında her akşam farklı bir film ekrana gelecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kasım ayı boyunca orijinal dillerinde yayımlanacak filmler şöyle:

1 Kasım "Büyük Felaket: Asit Yağmuru" (Acide)

2 Kasım "1917"

3 Kasım "Geç Gelen Bahar" (Late Spring)

4 Kasım "Baba" (The Father)

5 Kasım "Paranoid Park"

6 Kasım "Sevgili Gloria" (Ama Gloria)

7 Kasım "Düğün Davetiyesi" (Wajib)

8 Kasım "Öğretmenler Odası" (Das Lehrerzimmer)

9 Kasım "Meryem"

10 Kasım "Asako I&II"

11 Kasım "Boş Ağlar" (Leere Netze)

12 Kasım "Sadece Farklı"

13 Kasım "İnişli Çıkışlı Bir Öykü" (A Bumpy Story)

14 Kasım "Kurak Mevsim" (Daratt)

15 Kasım "Küçük Cadı Kiki" (Kiki's Delivery Service)

16 Kasım "Hayatın Renkleri" (Gabbeh)

17 Kasım "Kurallar Bunlar" (Takva su Pravila)

18 Kasım "Işığın Muhafızı" (Shyrakshy)

19 Kasım "Koşucu" (Davandeh)

20 Kasım "Ağlamak Yok" (Plakat Nelzya)

21 Kasım "Yerdeniz Öyküleri" (Tales from Earthsea)

22 Kasım "127 Saat" (127 Hours)

23 Kasım "Benim Adım Nero" (Soy Nero)

24 Kasım "Öğretmen" (The Teacher)

25 Kasım "Tecrübe" (Tadjrebeh)

26 Kasım "Ceviz Ağacı"

27 Kasım "Tokyo Hikayesi" (Tokyo Story)

28 Kasım "Çılgın Kalabalıktan Uzak" (Far From the Madding Crowd)

29 Kasım "200 Metre" (200 Meters)

30 Kasım "DNA"