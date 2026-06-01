TRT 2 dünya sinemasından ödüllü filmleri ekrana taşıyacak

TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam saat 21.30'da dünya sinemasından ödüllü filmleri orijinal dilleriyle yayınlayacak. Takvimde televizyonda ilk kez gösterilecek yapımlar da yer alıyor.

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, haziran ayı boyunca her akşam dünya sinemasından ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, edebiyattan tarihe, resimden felsefeye uzanan farklı temaları işleyen filmler, ay boyunca her gün saat 21.30'da orijinal dilleriyle yayınlanacak.

Aralarında televizyonda ilk kez gösterilecek yapımların da bulunduğu haziran ayı yayın takvimi şu şekilde:

1 Haziran: Babamız (Padrenostro)

2 Haziran: Takımada (Archipelago)

3 Haziran: Gülizar

4 Haziran: Kayıp Kral (The Lost King)

5 Haziran: Küçük Deniz Kızı Ponyo (Ponyo)

6 Haziran: Karina (Karina)

7 Haziran: Kaptan Benim (Io Capitano)

8 Haziran: Yeşil Sınır (Zielona granica)

9 Haziran: Aile Gibi (Una Especie de Familia)

10 Haziran: Beyaz Gemi (Belyy Parokhod)

11 Haziran: Kimera (La Chimera)

12 Haziran: Bilinmeyen Kod (Code Inconnu: Recit Incomplet de Divers Voyages)

13 Haziran: Siyah İnci (Black Beauty)

14 Haziran: Şeflerin Aşkı (La Passion de Dodin Bouffant)

15 Haziran: Ana Tonlar (Los Tonos Mayores)

16 Haziran: Bab'Aziz: Ruhunu Tefekkür Eden Prens (Bab'Aziz)

17 Haziran: Üç Arkadaş

18 Haziran: Göğe Koşmak (Jo Kuluk)

19 Haziran: Toprağın Gölgesinde (La Tierra y la Sombra)

20 Haziran: Kayalıkların Arasında (Miyane Sakhreha)

21 Haziran: Ona İyi Bak (Hjertestart)

22 Haziran: Günlerden 2 Ocak (Januar 2)

23 Haziran: Koşucu (Davandeh)

24 Haziran: Gölgeler İçinde

25 Haziran: Balıklara Nasihat (Sermon to the Fish)

26 Haziran: Komşum Totoro (My Neighbor Totoro)

27 Haziran: Lunana: Sınıftaki Yak (Lunana)

28 Haziran: Tanrının Yarattıkları (God's Creatures)

29 Haziran: Çıldırış (The Jacket)

30 Haziran: Koloni (Tides)

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
