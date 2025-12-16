Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Troya Sergisi 2026'da Roma'da Açılacak

(ANKARA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Troya Antik Kenti'ne ilişkin kapsamlı bir serginin, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda açılacağını duyurdu.

Türkiye, daha önce Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" ve "Magna Mater" sergilerinin ardından bu kez Troya anlatısını Roma'ya taşımaya hazırlanıyor. Sergi, Türkiye ile İtalya arasında yürütülen kültürel iş birliğinin yeni bir adımı olarak planlandı.

Serginin, başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya'daki müzelerin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacağı ve Troya'nın çok katmanlı tarihsel anlatısının uluslararası izleyiciyle buluşturulacağı kaydedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sergiye ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını bir kez daha Antik Roma'nın kalbi Kolezyum'a taşıyoruz. Şimdi sıra Troya'da. Dünya Mirası Troya, 2026 yılında Roma'daki Kolezyum Arkeopark Alanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' ve bu yılki 'Magna Mater' sergilerinin ardından Kolezyum'da şimdi de 'Troya' temalı bir serginin düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Eylül ayında Roma'da, bu ay ise Ankara'da yürüttüğümüz ikili görüşmelerin somut sonucu olarak 11 Aralık'ta karşılıklı niyet beyanına imza attık.

Başta Troya Müzesi olmak üzere Türkiye ve İtalya müzelerinin koleksiyonlarından seçilecek eserlerle hazırlanacak bu sergiyi Bakanlığımız Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı Troya Operası ile de taçlandırılacağız.

Troya anlatısı, bu kez sahne sanatları aracılığıyla Roma'da uluslararası izleyiciyle buluşacak."