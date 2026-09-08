Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş’ye aklama operasyonu: 24 gözaltı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'yasa dışı bahis' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına' yönelik yürütülen soruşturmada, 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine TMSF kayyım olarak atanırken, şüphelilere ait yaklaşık 247 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

'YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÖDEME YAPILDIĞI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' soruşturması kapsamında temin edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dış Denetim Raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen Suçtan Elde Edilen Değere İlişkin Raporlar ile bilirkişi raporlarının sonucunda; Tripos Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu, aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin yapıldığı IBAN'ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla aynı olduğu; anılan üye iş yerlerine ait hesapların, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların devamında başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığına ilişkin mali emareler bulundu.

3,1 MİLYAR İŞLEM HACMİNE ULAŞILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Şirketin, söz konusu üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme yöntemleriyle ödeme altyapısını, yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırdığı, bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi.

EL KONULAN MAL VARLIKLARININ 247 MİLYON LİRA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLDİ, 24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Tespitler doğrultusunda, soruşturmaya konu ödeme kuruluşunun yanı sıra, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu tespit edilen toplam 27 şüpheliye yönelik İstanbul, Adana, Mersin ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, Tripos Ödeme Kuruluş A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı. Ayrıca soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandı; yine şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konuldu. El konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı