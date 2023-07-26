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Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Atça Mahallesi demiryolu hemzemin geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sağır ve dilsiz olduğu iddia edilen Abdullah Bilgin'e, bariyerli hemzemin geçitten karşıya geçerken, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin çarparak sürüklediği Bilgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan Bilgin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, zaman zaman da kendi aralarında tartışma yaşadı. Trenin makinisti polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- Trenin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde trenin çarptığı şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Atça Mahallesi demiryolu hemzemin geçitte saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sağır ve dilsiz olduğu iddia edilen Abdullah Bilgin'e, bariyerli hemzemin geçitten karşıya geçerken, Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri trenin çarparak sürüklediği Bilgin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı duyan Bilgin'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, zaman zaman da kendi aralarında tartışma yaşadı. Trenin makinisti polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir - Güncel

Sultanhisar Aydın Atça Güncel Haberler

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