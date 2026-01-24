Haberler

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Korkmaz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilere oy kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Korkmaz, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin geçen yıl Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan olaylara ilişkin 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" ve Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" karelerini seçen Korkmaz, "Haber"de Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" fotoğraflarını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesine oy veren Korkmaz, "Günlük Hayat"ta Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Korkmaz, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel


