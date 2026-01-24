Haberler

TREDAŞ Edirne Müdürü Bozdağ, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Edirne Müdürü Umut Bozdağ, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Oylama, uluslararası gündemi etkileyen önemli fotoğrafları içermekte ve 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Edirne Müdürü Umut Bozdağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bozdağ, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ile dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor, çevre ve doğal yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçen Bozdağ, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatan" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar" fotoğrafına oy veren Bozdağ, "Günlük Hayat" kategorisindeki tercihini ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
