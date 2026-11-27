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Trakya Üniversitesinde, Osmanlı mimarisindeki süsleme motiflerinden esinlenilerek hazırlanan tekstil ve takı tasarımları sergilendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Kültürel Miras Topluluğu iş birliğinde hazırlanan "Geçmişin Motifleriyle Geleceğe Dokunmak: Osmanlı Süsleme Sanatlarından Tekstil ve Takı Tasarımına" sergisi, meslek yüksekokulunun fuaye alanında açıldı.

Sergide, Osmanlı mimarisindeki süsleme motifleri gözlem, soyutlama ve desen tasarımı yoluyla tekstil ve takı tasarımlarına uyarlandı.

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, serginin kültürel ve sanatsal değerine, öğrenci topluluklarının katkılarıyla ortaya konulan çalışmaların önemine dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da Edirne'nin Osmanlı kenti kimliğine değinerek kültürel mirasın günümüz tasarımlarında yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Becenen, akademik birimler ve öğrenci toplulukları arasındaki iş birliğine değinerek Osmanlı süsleme motiflerinin metal ve tekstil yüzeylerine aktarılmasının önemini belirtti.

Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Canıtez, Osmanlı motiflerini çağdaş tasarımlarla yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Canıtez, Kültürel Miras Topluluğu öğrencilerinin Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Selimiye Camisi ile II. Bayezid Külliyesi'nde belgeledikleri süsleme unsurlarını tasarımlara dönüştürdüklerini kaydetti.

Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen ise lale, sümbül, yaprak ve kıvrık dal gibi motiflerin yaşayan bir kültürel miras ve tasarım kaynağı olduğunu belirtti.

Becenen, Edirne Kırmızısı'nın geleneksel motiflerle buluşturularak çağdaş tasarımlarda hayat bulduğunu aktardı.

Üç gün boyunca açık kalacak sergi, sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.

Kaynak: AA