Trakya Üniversitesinde İstiklal Marşı'nın 103. yıl dönümü programı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mini konserle başladı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin mutabakat metni olduğunu belirtti.

Bu mutabakat metninde bir büyük milletin varlığının açıkça görüldüğünü dile getiren Tabakoğlu, "Bu metinde en zor zamanlarda bile ümidini kaybetmemiş ve daima büyük düşünen bir millet görürsünüz. O yüzden İstiklal Marşı'mız da Mehmet Akif Ersoy da çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Dekan Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden de İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Doç. Dr. Muharrem Özden'in yönlendiriciliğini üstlendiği, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Öztürk'ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşi gerçekleştirildi.

Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayaller Gerçek Olsa Trakya Öğrenci Topluluğu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, topluluğun faaliyetlerinden bahseden Topluluk Başkanı Hamza Karabudak, 11-12 Mayıs tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirmeyi planladıkları "Afette ve Savaşta Çocuk Olmak" sempozyumu hakkında Tabakoğlu'na bilgi verdi.

Tabakoğlu da topluluğun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sempozyumun gerçekleştirilmesi için her konuda destek vereceklerini ifade etti.