Trakya Üniversitesinde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gerçekleşen törende Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, dekanlar, birim yöneticileri, merkez müdürleri ve personelle bayramlaştı.

Ramazanın manevi ikliminin yoğun bir şekilde yaşandığını belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi ailesi başta olmak üzere, aziz milletimiz ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, bu mübarek bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.