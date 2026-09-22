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Trakya Üniversitesinde 1,74 milyon avroluk AVIAT-STEM projesi için toplantı yapıldı

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Trakya Üniversitesinde 1,74 milyon avroluk AVIAT-STEM projesi için toplantı yapıldı
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Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğindeki AVIAT-STEM Projesi için Rektörlük Bilgilendirme Toplantısı yapıldı. 1,74 milyon avro bütçeli projede 5 bin 500'ün üzerinde öğrenci ile 130 personelin eğitim alması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde hazırlanan AVIAT-STEM Projesi kapsamında Rektörlük Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Girişimi (EIT HEI) 2025 Çağrısı kapsamında desteklenen projeye ilişkin toplantı, Trakya Üniversitesi Rektörlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar, üniversite birimlerinin görevleri ve katılım süreçleri ile Trakya Üniversitesinin uluslararası derin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki görünürlüğünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplam 1,74 milyon avro bütçeye sahip AVIAT-STEM Projesi, Eylül 2026 - Ağustos 2028 döneminde uygulanacak.

Dört ülkeden kurumların yer aldığı proje kapsamında 5 bin 500'ün üzerinde öğrenci ile 130 personelin eğitimlerden yararlanması ve en az 5 yeni girişimin kurulması hedefleniyor.

Projenin, Trakya Üniversitesinin girişimcilik ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, ilgili fakültelerin yöneticileri ile proje ekibi katıldı.

Kaynak: AA
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