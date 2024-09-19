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Trakya Üniversitesi Yeni Yönetimi İlk Senato Toplantısını Tarihi Külliyede Yaptı

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Trakya Üniversitesi'nin yeni yönetimi, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için ilk senato toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığında yapılan toplantıda üniversitenin yol haritası değerlendirildi.

Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) yeni yönetimi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk senato ve yönetim kurulu toplantısını Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin tarih ve kültürüne sahip çıkmanın sembolik ifadesi olarak tarihi yapıda gerçekleştirilen toplantı, aynı zamanda Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler yönetimindeki ilk senato toplantısı oldu.

Hatipler başkanlığında toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve konservatuvar müdürleri ile genel sekreter ve seçilmiş diğer temsilciler katıldı.

Senato toplantısında üniversitenin senato gündemi doğrultusunda yeni dönemin yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel

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