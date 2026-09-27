Trakya Üniversitesi yeni öğrenciler için oryantasyon eğitimi düzenledi

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Trakya Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve akademik sürece uyum sağlamaları amacıyla oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında düzenlenen programlarda öğrencilere akademik ve idari yapı, eğitim-öğretim süreçleri, öğrenci hak ve sorumlulukları, kampüs yaşamı ile sosyal, kültürel ve sportif imkanlar hakkında bilgi verildi.

Öğrenci toplulukları ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin de tanıtıldığı etkinlikte, üniversitenin sunduğu hizmetler anlatıldı.

Oryantasyon programlarıyla öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama ilişkin bilgi edinmeleri, kampüs ortamını tanımaları ve yeni eğitim dönemine daha kolay uyum sağlamaları hedefleniyor.

Kaynak: AA