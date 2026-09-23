Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler, Tripoliçe katliamını 205. yılında andı

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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Tripoliçe katliamının 205. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Hatipler, mesajında, 23 Eylül 1821'de Mora İsyanı sırasında Tripoliçe'de on binlerce Türk ve Müslümanın hayatını kaybettiği katliamın, Balkan Türklüğünün tarihindeki en acı hadiselerden biri olarak hafızalardaki yerini koruduğunu belirtti.

Katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade eden Hatipler, tarihi hafızada derin izler bırakan bu büyük acının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA