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Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kuzey Makedonya'da Makedonya Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin ile bir araya geldi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, "Kardeşlik Köprüleri" Sağlık Projesi kapsamında Kuzey Makedonya'da temaslarını sürdüren Hatipler başkanlığındaki heyetin ziyaretinde, iki taraf arasında kültürel iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede, Balkanlar'daki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesi, sağlık alanında dayanışmanın geliştirilmesi ve ortak çalışmalar yapılması konuları ele alındı.

Derneğin kültür, sanat, edebiyat ve dergi yayıncılığı faaliyetlerinin de değerlendirildiği görüşmede Hatipler, sivil toplum kuruluşlarıyla geliştirilecek iş birliklerinin ortak kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Makedonya Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin de 20 yılı aşkın süredir yayımlanan Köprü dergisinin Türk dili ve edebiyatının tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli rol üstlendiğini ifade ederek üniversiteyle ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Ziyaret, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA