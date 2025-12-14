Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, GreenMetric çalışmaları kapsamında görev alan akademik ekibi kabul etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan başkanlığındaki heyetin üniversitenin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunan çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek özverili çalışmaları dolayısıyla ekibe teşekkür etti.

Ziyarette, GreenMetric sürecinde yürütülen çalışmaların üniversitenin çevresel duyarlılığı ve uluslararası görünürlüğü açısından önemli bir kazanım olduğu vurgulandı ve gelecek dönemde bu listenin daha yukarısında yer alabilmek için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Trakya Üniversitesi, üniversitelerin yeşil kampüs uygulamaları ve sürdürülebilirlik politikalarını değerlendiren 2025 UI GreenMetric Dünya Üniversite sıralamasında dünyadaki 1745 üniversite arasında 184'üncü, Türkiye'deki 142 üniversite arasında 21'inci sırada yer almıştı.

Keşan'da kaligrafi atölyesi açıldı

Keşan Kent Müzesi'nde kaligrafi atölyesi açıldı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kaligrafi sanatçısı Gülçin Kanar Şimşek tarafından verilen eğitimde çocuklar, harflerin estetik gücünü keşfederken, sabır, odaklanma ve yaratıcılıklarını geliştirdi.

Atölye faaliyetlerinin süreceği belirtildi.