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Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin ikamet izni için parmak izi alındı

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Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerin ikamet izni için parmak izi alındı
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Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Göç İdaresi iş birliğinde, yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni başvuruları için biyometrik işlemler üniversitede tamamlandı. Öğrencilerin parmak izleri Göç İdaresi personelince alındı, kuruma gitmeden işlemler tamamlandı.

Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde, üniversiteye yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni işlemleri gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıran uluslararası öğrencilerin ikamet izni süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla çalışma yapıldı.

Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Öğrenci Ofisi koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öğrencilerin başvuruları için gerekli biyometrik işlemler üniversitede tamamlandı.

Öğrencilerin parmak izleri, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tarafından alındı.

Uygulamayla uluslararası öğrencilerin ilgili kuruma gitmeden işlemlerini tamamlamalarına ve sürecin daha düzenli yürütülmesine katkı sağlandı.

Trakya Üniversitesinin, uluslararası öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları süreçleri kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını ilgili kurumlarla iş birliği içinde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA
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