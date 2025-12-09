Haberler

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu'nda gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim verdi. Eğitimin içeriğinde bağımlılığın risk faktörleri ve çevrenin rolü üzerinde duruldu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İpsala Meslek Yüksekokulunda "Narko Gençlik Eğitimi" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri uyuşturucu ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında üniversite öğrencileriyle buluştu.

Eğitimde, uyuşturucu maddelerin gençler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri, bağımlılığa sürükleyen süreçler, risk faktörleri ile aile ve arkadaş çevresinin önemi anlatıldı.

Ekipler madde bağımlılığıyla mücadelede doğru bilgiye sahip olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eğitimin sonunda ekipler öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Sulak alanların korunması hedefleniyor

İpsala ilçesinde sulak alanların korunmasına yönelik toplantı düzenlendi.

Yenikarpuzlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Mahalli Sulak Alan Komisyonu Stratejik Eylem Planı çerçevesinde Yenikarpuzlu beldesi ve Koyuntepe köyünde toplantı yapıldı.

Toplantıda Meriç Deltası ve Gala Gölü Milli Parkı ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

Bölgede bulunan habitatların korunması, doğal yapıların sürdürülebilirliği, arazi ve su kullanım planlamaları ile sulak alanlardaki çeşitliliğin devamlılığı üzerine üreticilerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Edirne Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Trakya Birlikten İpsala'daki kooperatife ziyaret

Trakya Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, Trakya Birlik İpsala Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifini ziyaret etti.

Trakya Birlikten yapılan açıklamaya göre, üreticiye yönelik hizmetler ve yeni dönem faaliyetleri üzerinde fikir alışverişinde bulunulan ziyarette, birlik -kooperatif iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz
