Trakya Üniversitesi'nde Milli Teknoloji Atölyesi kurulacak

Trakya Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle kurulan Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi çerçevesinde Türkiye'deki 12'nci atölyeye ev sahipliği yapacak. Atölye, öğrencilere bilimsel ve teknolojik çalışmalarda destek sağlayacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde ve TÜBİTAK desteğiyle yürütülen Milli Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında üniversite bünyesinde Türkiye'deki 12'nci atölye kurulacak.

Geçen yıl TÜBİTAK'a yapılan başvurunun kabul edilmesiyle başlatılan proje kapsamında kurulacak atölye, öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara aktif katılımını artırmayı hedefliyor.

Atölye, özellikle teknoloji yarışmalarına katılan öğrenci takımlarına makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği sağlayacak, aynı zamanda proje geliştirme süreçleri için modern ve donanımlı bir çalışma ortamı sunacak.

Milli Teknoloji Atölyesi Destek Programı kapsamında, Trakya Üniversitesinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 üniversite destek almaya hak kazandı.

Edirne'de kurulacak atölyenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki teknoloji üretim kapasitesine ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, atölyenin kurulacağı alanda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hatipler, üniversite bünyesinde kurulacak Milli Teknoloji Atölyesi'nin öğrencilerin üretim odaklı çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
