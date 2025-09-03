Trakya Üniversitesi'nde İnme Merkezi Hizmete Açıldı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi, Edirne ve çevre illere hizmet vermek amacıyla açıldı. Rektör Hatipler, merkezin hastalara şifa olacağını belirtti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Servisi'nde kurulan "İnme Merkezi" hizmete girdi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde kurulan merkez Edirne ve çevre illerdeki hastalara hizmet verecek.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada merkezin hastalara şifa olacağını söyledi.

Edirne ve çevre illerden gelen hastalara en iyi sağlık hizmetini sunmak için çaba gösterdiklerini belirten Rektör Hatipler, "İlk günden beri 'Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız' diyerek adım attık. Bugün de görüyoruz ki çoğu zaman yol açarak ilerliyoruz. Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle İnme Merkezini hizmete kazandırdık. Tüm halkımıza hayırlı olsun." dedi.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ise açılan merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

TÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Sedat Üstündağ da Trakya'da her yıl yaklaşık 350 inme vakası yaşandığını, merkez sayesinde bu hastaların tümüne yerinde müdahale yapılabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
