Üye Girişi
Haberler
Silahlı muhalifler Hama'ya girdi, rejim güçleri Humus'a çekiliyor

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor

 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Rakam vermeyen Işıkhan tek bir cümle sarf etti

Rakam vermedi ama sarf ettiği tek cümle bile heyecan yarattı

 CHP'li Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, AK Parti'ye geçeceğini duyurdu

Belediye başkanından Özgür Özel'i küplere bindirecek karar
Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Hamamda korkunç son! Müşteri de tellak da hayatını kaybetti

Trakya Üniversitesi'nde Girişimcilik Buluşmaları Düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde Girişimcilik Buluşmaları Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları' programında girişimcilik konularında kapsamlı sunumlar yapıldı. Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, yerli üretimi artırmak için firmalara destek verdiklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "Trakya Ön Kuluçka Girişimci Buluşmaları" gerçekleştirilecek.

Trakya Teknopark ve İzgören Akademi iş birliğinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşmacılar, girişimciliğe dair kapsamlı sunumlar ve tecrübe paylaşımlarında bulundu.

Trakya Teknopark Genel Müdürü Hüseyin Dönmez, 2009 yılında 11 firmayla faaliyete başlayan teknoparkta bu yıl itibariyle 124 firmanın çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Yerli ve milli üretimin artırılması için firmalara destek verdiklerini belirten Dönmez, girişimci adaylarını firmalarla iletişime geçmeleri ve Ar-Ge çalışmalarında bulunmak için teknoparka davet etti.

Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya ise üniversite sanayi işbirliğini başarılı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Akademisyen ve öğrencilerin proje ve çalışmalarına destek verdiklerini belirten Yerlikaya, sanayiyle yapılacak ortak çalışmalara zemin hazırladıklarını vurguladı.

İzgören Akademi'den eğitmen Anıl Akın da programda sunum yaptı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Silahlı muhalifler kritik kente girdi, Esad'ın askerleri kaçıyor
img

Döneri elimizden almaya çalışan ülkeye ünlü markadan tokat gibi yanıt
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 5-6 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 6 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Boğa, Başak, Kova burcu yorumu! 6 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık günün maçları nereden izlenir? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Aralık Kasım Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Kadın Hakları Günü Mesajları Kadın Hakları Günü mesajları! 5 Aralık Kadın Hakları Günü sözleri neler? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.