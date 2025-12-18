Haberler

TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı

Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, öğrencilerin sağlık, yapay zeka ve robotik projelerinin yer aldığı 'Geleceği Tasarlayanlar' sergisi açıldı. Yüksekokul Müdürü Dr. Barış Özkapı, sergide 37 projenin yer aldığını belirtti.

Okulun fuaye alanında gerçekleştirilen sergide elektronik ve otomasyon bölümü öğrencilerinin dönem sonu projeleri yer aldı.

Öğrenciler, hazırladıkları sağlık, yapay zeka ve robotik projelerinin tanıtımını yaptı.

Serginin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, akademisyenlerin desteği ve öğrencilerin azmiyle hazırlanan 37 projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin projelerinin çok değerli olduğunu ifade eden Özkapı, "Öğrencilerimiz gayret ve istekle çalıştı. Bizler de onlara destek olduk. Öğrencilerin geleceğin teknolojilerini üretmesi bizleri gururlandırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşma sonrası açılan sergi gezildi.

Açılışa Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
