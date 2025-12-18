Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda "Geleceği Tasarlayanlar" sergisi açıldı.

Okulun fuaye alanında gerçekleştirilen sergide elektronik ve otomasyon bölümü öğrencilerinin dönem sonu projeleri yer aldı.

Öğrenciler, hazırladıkları sağlık, yapay zeka ve robotik projelerinin tanıtımını yaptı.

Serginin açılışında konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, akademisyenlerin desteği ve öğrencilerin azmiyle hazırlanan 37 projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin projelerinin çok değerli olduğunu ifade eden Özkapı, "Öğrencilerimiz gayret ve istekle çalıştı. Bizler de onlara destek olduk. Öğrencilerin geleceğin teknolojilerini üretmesi bizleri gururlandırıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşma sonrası açılan sergi gezildi.

Açılışa Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve akademisyenler katıldı.