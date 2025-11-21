Haberler

Trakya Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni

Trakya Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Öğrencilerine Beyaz Önlük Töreni
Güncelleme:
Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen beyaz önlük giyme töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, öğrencilerin kendi benlikleriyle hizmet etmeleri gerektiğini vurguladı. 62 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üniversiteyi daha ileriye taşıma azim ve kararlığında olduklarını söyledi.

Üniversite için yeni bir dönem başlatacaklarını belirten Hatipler, "2025-2026 yılı Trakya Üniversitesi için tam iyilik dönemi başlangıcı olacaktır. Özellikle öğrencilerimizin tam iyilik hali konusunda yapılan çalışmaları bir buçuk ay sonra vizyona alacağız ve 2026 yılı Trakya Üniversitesi öğrencileri için tam iyilik dönemi olacak." diye konuştu.

Hatipler, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine teşekkür etti.

Öğrencilere hayatları boyunca kendi benliklerinde olmaları tavsiyesinde bulunan Hatipler, "Benim diş hekimliği öğrencilerim başkası olmadan kendileri olarak bu ülkeye hizmet etmek için bu sıralardan geçip mezun olacaklar. Dimdik ayakta durun, yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.

Dekan Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir de öğrencilerin giydiği beyaz önlüklerin onlara hem sorumluluk hem güç vererek bunun her zorlukta motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Siz doğru ve çok değerli bir yol seçtiniz. Eğitim kadrosu olarak her adımınızda yanınızdayız." dedi.

Öğrenciler adına konuşan Nisanur Tetik ise diş hekimi adayları olarak insanların gülüşlerine, özgüvenlerine ve yaşam kalitelerine dokunmak için söz verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 62 öğrenciye akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi.

Haberler.com
