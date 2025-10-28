Trakya Üniversitesi'nde Cumhuriyet Bayramı Konseri Düzenlendi

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Cumhuriyetin 102. yıl dönümü kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Yaşam Merkezi'nde düzenlenen konserde, bugün burada sanatın konuşulacağını belirtti.

Konserdeki her bir eserin farklı bir güzellik barındırdığını aktaran Hatipler, "Gençler tarafından her bir eserde farklı bir güzellik barındıran unutulmaz bir müzik şöleni sunuluyor. Başta Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Tanju Araboğlu olmak üzere orkestra ve koro şeflerine ve öğrencilere teşekkür ederim." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, bu özel günde bir arada olmanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından Çocuk Senfoni Orkestrası ve Öğrenci Korosu konser verdi.