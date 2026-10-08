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Trakya Üniversitesi, ISKAV işbirliğiyle kurduğu TAD laboratuvarını törenle açtı

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Trakya Üniversitesi ile ISKAV işbirliğiyle kurulan Ali Metin Duruk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı törenle açıldı. Laboratuvarda öğrenciler, iklimlendirme sistemlerine ilişkin teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirecek.

Trakya Üniversitesi ile Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV) işbirliğiyle kurulan Ali Metin Duruk Test, Ayar ve Dengeleme Laboratuvarı (TAD) törenle faaliyete başladı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Mühendislik Fakültesi Mimar Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, üniversitelerin mühendislik fakültelerinin sanayi ile işbirliği yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

Açılan laboratuvarla öğrencilerin teorik bilgiyi uygulayarak donanım kazanacaklarını belirten Hatipler, "Bugün imzalayacağımız protokolle hem geleceğe güçlü bir imza atıyoruz hem de öğrencilerimizin daha bilgili, daha donanımlı ve piyasa koşullarını çok daha yakından takip eden bir mühendis olmaları için büyük bir başarıyı ortaya koyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Bayram da iklim değişikliğine karşı dirençli şehirler inşa ederken en önemli parametrelerden birinin binalar olduğunu belirtti.

Binaların inşasında test, ayar ve dengelemenin ciddi bir kavram olduğunu vurgulayan Bayram, "Bugün açılışını yaptığımız TAD laboratuvarı gibi yerlerin özellikle üniversitelerden mezun olacak arkadaşlarımız için çok büyük önemi var. Kıymetli bir laboratuvar olduğunu düşünüyorum. Sadece Edirne ve bölge için değil Türkiye için de önemli. Yıldız Teknik Üniversitesinde var bir de burada var." diye konuştu.

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu ise öğrencilerin laboratuvar sayesinde edinecekleri bilgi ve uygulama deneyimini meslek hayatlarına taşıyarak daha doğru çalışan daha verimli ve sürdürülebilir sistemlerin hayata geçirilmesine katkı sağlamalarını dilediğini ifade etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hacı Ali Güleç ve Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semiha Öztuna'nın da konuşma yaptığı programda, Hatipler ve Çilingiroğlu tarafından işbirliği protokolü imzalandı, ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Makine Mühendisliği Bölümünde verilen "İklimlendirmede Test, Ayar ve Dengeleme" dersi kapsamında kullanılacak laboratuvarda öğrenciler, ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine ilişkin teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirme imkanı bulacak.

Törene, Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, akademisyenler, öğrenciler ve mühendisler katıldı.

Kaynak: AA
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