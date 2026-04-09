Haberler

Trakya Üniversitesinde 5 program FEDEK değerlendirmesini tamamladı

Trakya Üniversitesinde 5 program FEDEK değerlendirmesini tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi, Fen-Edebiyat ve Dil-Tarih-Coğrafya Fakültelerine ait 5 programın FEDEK tarafından yapılan değerlendirmesini başarıyla tamamladı.

Trakya Üniversitesinde 5 program, Fen- Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) değerlendirmesini başarıyla geçti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesinin Sanat Tarihi, Tarih, Almanca Mütercim ve Tercümanlık programları ile Fen Fakültesinin Biyoloji programı, FEDEK tarafından ara değerlendirme kapsamında incelendi. Fen Fakültesi Matematik programı ise yeniden akreditasyon sürecinden geçti.

Dernek tarafından gerçekleştirilen değerlendirme ziyaretlerinde programlar, eğitim-öğretim kalitesi, öğretim elemanı yeterliliği, program çıktıları ve fiziki imkanlar açısından değerlendirildi.

Değerlendirme sürecinin kapanış programına Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, ilgili fakültelerin dekanları ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü