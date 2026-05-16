Trakya Üniversitesi Bahar Şenlikleri "O Ses Trakya 2" finaliyle sona erdi

Trakya Üniversitesi'nin 38. Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen 'O Ses Trakya 2' yarışmasının finali yapıldı. Edirne Valisi ve Rektör öğrencilerle buluştu, 27 yarışmacı arasından Emir Çil birinci oldu.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki topluluk stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Sezer ve Hatipler, burada öğrencilerle voleybol da oynadı.

Şenliklerin son gününde "O Ses Trakya 2" finali gerçekleşti.

Etkinlikte 27 yarışmacı arasından finale kalan Emir Çil, Çisem Antik, Doğa Aşıkçı ve Arda Güler şarkılar seslendirdi.

Şenliklere katılanların Kampüs 4.0 uygulaması üzerinden yaptığı oylamayla Emir Çil birinci seçildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Çil'e kupa ve altın, diğer yarışmacılara da plaket verdi.

Tan, şenliklerin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
