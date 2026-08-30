Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu: Meriç Nehri Üzerinde Havai Fişek Gösterisi

MERİÇ NEHRİ ÜZERİNDE HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Valilik tarafından Meriç Nehri kıyısındaki bir tesiste resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Vali Yunus Sezer, 30 Ağustos'un yalnızca bir zafer değil, milletin yeniden şahlanışı olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos, vatanından vazgeçmeyen, bağımsızlığından asla taviz vermeyen bu aziz milletin, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek tarih sahnesinde yeniden ayağa kalktığı gündür. Bundan tam 104 yıl önce, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle eşsiz bir zafere dönüşmüş, Türk milletinin bağımsızlık iradesi bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bu zafer; kadın erkek, genç yaşlı demeden sırtında cephane taşıyan fedakar insanımızın, cephede göğüs göğse savaşan Mehmetçiklerimizin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz önderliğinde kahraman ordumuzun sarsılmaz inancının ortaya koymuş olduğu ortak bir eserdir. Bu ruh yalnızca savaş meydanlarında gösterilen kahramanlık değil, en zor zamanlarda dahi birbirine kenetlenen, vatanını ve istiklalini her şeyin üzerinde tutan büyük bir millet şuurudur. Dumlupınar'da, Sakarya'da, İnönü'de ve Milli Mücadele'nin daha nice cephelerinde ortaya konulan irade, milletimizin bağımsızlık söz konusu olduğunda hiçbir hesabın, hiçbir fedakarlığın önünde duramayacağının en büyük göstergesidir" dedi.

Vali Sezer'in konuşmasının ardından Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sahne alarak müzik dinletisi sundu. Davetliler ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marş ve şarkılara eşlik etti.

Gecenin sonunda ise Meriç Nehri üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Saltanat kayıklarının geçişi sırasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisini çok sayıda davetli ellerinde Türk bayraklarıyla izlerken, cep telefonlarının kameralarıyla da o anları kaydetti.

Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı