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Saros Körfezi'nde 30 Ağustos Zafer Seyri Coşkusu

Saros Körfezi'nde 30 Ağustos Zafer Seyri Coşkusu
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SAROS KÖRFEZİ'NDE TEKNE İLE KUTLAMAEdirne'nin Enez ilçesinde Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '30 Ağustos Zafer Seyri', bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi.

SAROS KÖRFEZİ'NDE TEKNE İLE KUTLAMA

Edirne'nin Enez ilçesinde Enez Amatör Denizciler ve Su Sporları Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen '30 Ağustos Zafer Seyri', bu yıl da coşkuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 teknenin yer aldığı etkinlik, balıkçı barınağından başladı. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan tekneler, marşlarla 2 kilometrelik sahil hattı boyunca ilerleyip, sahildeki vatandaşları selamladı. Enez Kaymakamlığı, Enez Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün destek verdiği etkinlikte, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Olgay GÜLER/EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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