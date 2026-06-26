Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Muharrem Ayı Aşure İkramı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Meydan Mahallesi'ndeki Şeyh Kabuli Mustafa Er Rifai Efendi Türbesi'nde düzenlenen aşure dağıtım programında, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, programda yaptığı konuşmada, muharrem ayının manevi ikliminde Kerbela şehitlerini rahmet ve hürmetle andıklarını söyledi.

Muharrem ayının sabrın, teslimiyetin, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde idrak edildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Soytürk, aşurenin ise birlik, bereket ve dayanışmanın en güzel sembollerinden olduğunu ifade etti.

Kırklareli'nde, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Hızırbey Camisi avlusunda kurulan stantta cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi. İkrama vatandaşlar ilgi gösterirken, zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Tekirdağ'da da Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünce Orta Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.