Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitler, mezarları başında dualarla anıldı.

Tekirdağ'da Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yürüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Anmada şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Ardından Vali Soytürk ve beraberindeki protokol üyeleri, 15 Temmuz şehidi Münir Alkan'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfiller bıraktı.

EDİRNE'DE ŞEHİT KABİRLERİ ZİYARET EDİLDİ

Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Buçuktepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehit aileleri katıldı. Vali Yunus Sezer ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Kabir başlarında bekleyen şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Vali Sezer, ailelere başsağlığı ve sabır diledi.

Kırklareli'de anma töreni Kırklareli Şehitliği ve Kırkşehitler Anıtı'nda gerçekleştirildi. Anmaya Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı