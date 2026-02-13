Haberler

Trakya'da sağanak etkili oldu

Trakya'da sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Hava sıcaklığının 8-10 derece arasında değiştiği bölgede, yağmurun gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece yarısına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da da sabah başlayan sağanak, etkisini artırdı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

