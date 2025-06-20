Trakya'da Öğrenciler Karnelerini Aldı, Yaz Tatiline Girdi

Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Edirne'de Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şükrüpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Yılmaz, gazetecilere, Edirne'de 280 okulda 5 bin 300 öğretmen ile 55 bin 188 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Öğretim yılının sorunsuz tamamlandığını belirten Yılmaz, "Bizim açımızdan yılın verimli geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah çocuklarımızın ve velilerimizin de umduğu gibi sonuçlanmıştır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Yunus Sezer'e de destekleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Güzel Sanatlar Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Turan, konuşmasında, Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar'ın vefatı nedeniyle buruk olduğunu belirterek, öğrencilerden özür diledi.

Salondakilere gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür eden Turan, öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.

Belediye Başkanı Bulut da mezun olan öğrencilere üniversite eğitimlerinde başarı temenni ederek, tatil sürecinin iyi değerlendirilmesini önerdi.

Kentte 257 okulda 52 bin 152 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Tekirdağ'da da öğrenciler karnelerini alarak tatile girdi.