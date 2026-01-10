Trakya'da sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Edirne , Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için kuvvetli yağış uyarısında bulunmasının ardından bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Edirne'de sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınıp korunmaya çalıştı. Özellikle altyapı çalışmalarının sürdüğü bazı bölgelerde su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Edirne'de yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SU TAHLİYE EDİLDİ

Kırklareli'deki sağanak ise hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri, olası taşkınlara karşı rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesini sağladı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise duraklar ve kapalı alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte yağış gece saatlerine kadar etkisini sürdürecek.

Tekirdağ'da etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerdeki yollarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, su bulunan yollara müdahale etti. Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Tekirdağ'da ise yağış yer yer etkili olacak.