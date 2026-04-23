Trakya'da 23 Nisan törenlerle kutlandı

TRAKYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlandı.

Edirne'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Yunus Sezer, sabah makamında ortaokul öğrencilerini ağırladı. Vali Sezer ziyarette, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ada Dedeman'a bir günlüğüne koltuğunu teslim etti. Dedeman, görevinde ilk talimatını İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan'a verdi. Dedeman, Ayhan'dan okul saatleri dışında okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etti. Dedeman, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı da arayarak, kentteki yeşil alanların arttırılmasını istedi.

BALKAN ÜLKELERİNDEN GELEN ÖĞRENCİLERLE TÖREN

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Vali Sezer daha sonra 6 Balkan ülkesinden gelen öğrencilerin temsilcilerini ağırladı. Valilikteki programın ardından Balkan ülkelerinden katılan öğrencilerle birlikte kortej eşliğinde Atatürk Anıtı'na geçildi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulduğu törende, öğrenciler adında Mira Naz Çalışkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu konuşma yaptı. 23 Nisan kutlamaları, Söğütlük Millet Bahçesi'nde çocuklar için kurulan oyun stantları ve Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ile Türkiye'den gelen halk oyunları ekiplerinin dans gösterileriyle devam etti.

TEKİRDAĞ'DA VALİLİK ÖNÜNDE TÖREN

Tekirdağ'da tören, valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORLU'DA SPOR SALONUNDA ETKİNLİK

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamalar, sabah saatlerinde İlçe Milli Eğitim müdürü Hüseyin Erdoğan'ın anıta çelenk sunmasıyla başladı. Tören daha sonra Çorlu'daki spor salonunda devam etti. Törene Kaymakam Niyazi Erten, 5'nci kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay kKmutanı Tuğgeneral Hulusi Koçbay, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, öğrenciler ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması sonrası tören, okunan şiirler ve gösterilerin ardından sona erdi.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen programla kutlandı. Program, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çocuklar adına konuşmanın yapılmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik tarafından yapıldı. Programda şiirler okunarak, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Bosna Hersek halk oyunları ekiplerinin gösterisi ile sürdü. İlkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi. Programa, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, askeri erkan, muhtarlar, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

KIRKLARELİ'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Kırklareli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra İstiklal Ortaokulu öğrencileri Ada Buluk ve Ata Kemal Çoban, Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret ederek koltuğa oturdu. Tören, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Murat Altınöz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, okulların halk oyunları ve çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği programda şiirler okundu. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene; Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Levent Özkan Taşkoparan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı