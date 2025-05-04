Traktörünü Yıkamak İsterken Akarsuda Mahsur Kaldı

Traktörünü Yıkamak İsterken Akarsuda Mahsur Kaldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir sürücü barajdan açılan kapakların ardından aniden yükselen Kelkit Çayı'nda mahsur kaldı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, traktörünü yıkamak isterken suyun yükselmesiyle çayın ortasında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Uyarılara aldırış etmedi, traktörüyle akarsuda mahsur kaldı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi aniden yükselen Kelkit Çayı'nda traktörünü yıkamak isteyen sürücü mahsur kaldı.

Niksar ilçe merkezinde yetkililer tarafından günün erken saatlerinde, barajdan çaya su bırakılacağı anons edilerek vatandaşların dikkatli olmaları ve çaya yaklaşmamaları konusunda uyarı yapıldı. Uyarılara aldırış etmeyen bir sürücü, traktörünü yıkamak amacıyla çaya girdi. Bu sırada barajdan bırakılan suyun etkisiyle çaydaki su seviyesi kısa sürede hızla yükseldi. Suyun içinde mahsur kalan sürücü, canını kurtarabilmek için traktörünün üzerine çıktı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yakınlardaki bir inşaat firmasına ait ekskavatör, kısa sürede olay yerine ulaşarak zamanında müdahaleyle traktörü ve sürücüsünü sudan çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Güncel
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