Traktörün Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün çarptığı 3 yaşındaki Emirhan Bağcı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Baharlar Mahallesi'ndeki bağda çalışan B.T'nin (28) kullandığı 20 YU 928 plakalı traktör, Emirhan Bağcı'ya (3) çarptı.

Bağcı'nın ağır yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Traktör sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
