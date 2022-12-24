Traktörle bahçesini süren vatandaşın acı sonu! Cansız bedenini yakınları buldu Güncel Haberler Şanlıurfa'da traktörle bahçesini sürerken, boynu fıstık dalına takılıp kırılan 62 yaşındaki İbrahim Yıldırım, feci şekilde hayatını kaybetti. Bozova'ya bağlı İnanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda İbrahim Yıldırım, traktörle bahçesini sürerken, boynu, altından geçtiği fıstık ağacının dalına takılıp kırıldı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Uzun süre haber alamayan yakınları, gittikleri fıstık bahçesinde İbrahim Yıldırım'ı traktör üzerinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İbrahim Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İbrahim Yıldırım'ın cenazesi, götürüldüğü Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İbrahim Yıldırım 3. Sayfa Güncel Haberler

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