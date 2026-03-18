Eskişehir'de traktör yıkarken elektrik akımına kapılan çocuk öldü

Eskişehir'in Alpu ilçesinde, traktör yıkama makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan 17 yaşındaki Furkan Uğur, hastanede yaşamını yitirdi.

Çerkez Çukurhisar Mahallesi'ndeki evinin önünde traktör yıkayan Uğur, yıkama makinesindeki kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Uğur, yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Alpu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uğur, hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Mahmudiye Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Furkan Uğur'un, Çerkez Çukurhisar Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Uğur'un oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
