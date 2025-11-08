Haberler

Traktör Kazasında Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti

Traktör Kazasında Emekli Öğretmen Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde zeytin toplamaya giden emekli öğretmen Selçuk Altuncu, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinde kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan emekli öğretmen Selçuk Altuncu (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle birlikte traktöre binerek zeytin toplamaya giden emekli öğretmen Selçuk Altuncu, bir araca yol vermek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarına devrildi. Altuncu, devrilen traktörün altında kalırken, eşi ise yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince traktörün altından çıkarılan Altuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Altuncu'nun canız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

