Traktör Kazasında 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Pasinler ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Ravza E. hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çocuk cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Ravza E. (5), Büyükdere Mahallesi'ndeki arazide babası Ahmet E'nin kullandığı 58 ZA 894 plakalı traktörden düşüp traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
