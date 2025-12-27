Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 15 yaşındaki S.T.'nin kullandığı traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.
Kırsal Yukarıyarımca Mahallesi'nde S.T. (15) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel