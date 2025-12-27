Haberler

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 15 yaşındaki S.T.'nin kullandığı traktör devrildi. Kazada ağır yaralanan genç sürücü hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi.

Kırsal Yukarıyarımca Mahallesi'nde S.T. (15) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlada devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber