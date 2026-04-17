Sakarya'da Tarım İşçisi Traktörün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, tarlasında çalışan çiftçi Rasim Başar, traktörünün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde çiftçi Rasim Başar, tarlasında çalışırken traktörünün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Kömürlük Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait tarlada çalışan Rasim Başar'ın kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Başar, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 3 çocuk babası Rasim Başar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
